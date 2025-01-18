Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

«За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, артиллерийское орудие и два миномета, а также склад боеприпасов и пункт управления БПЛА», — говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.