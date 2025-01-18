Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

«За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, артиллерийское орудие и два миномета, а также склад боеприпасов и пункт управления БПЛА», — говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 52 660 военнослужащих, 304 танка, 231 боевую машину пехоты, 174 бронетранспортера, 1567 боевых бронированных машин.