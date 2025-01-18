Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три украинских беспилотника сбиты над акваторией Черного моря и Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«С 19.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два — над акваторией Черного моря и один — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

В ночь на 18 января силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Россию. В ночь на субботу над шестью регионами уничтожены и перехвачены 46 беспилотников, также сообщили в Минобороны.

«18 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 11 — над Курской, семь — над Калужской, пять беспилотников — над территорией Тульской, три — над территорией Белгородской и два БПЛА — над территорией Воронежской области», сказано в сообщении.