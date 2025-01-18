Три украинских беспилотника сбиты над акваторией Черного моря и Крымом

«С 19.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два — над акваторией Черного моря и один — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
В ночь на 18 января силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Россию. В ночь на субботу над шестью регионами уничтожены и перехвачены 46 беспилотников, также сообщили в Минобороны.
«18 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 11 — над Курской, семь — над Калужской, пять беспилотников — над территорией Тульской, три — над территорией Белгородской и два БПЛА — над территорией Воронежской области», сказано в сообщении.