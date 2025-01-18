Российский военный в Курахово уговорил 13 солдат ВСУ сдаться

«Зашел к противнику на второй этаж, один. Вокруг него стояло 13 вооруженных солдат противника. Он в одиночку объяснил им, что у них нет выхода, они находятся в окружении, и что им лучше сложить оружие», — рассказал о подвиге своего подчиненного командир штурмовой роты с позывным «Джексон».
«Джексон» добавил, что перед этим военнослужащие «Шах» и «Босяк» взяли в плен украинского военнослужащего, который перепутал позиции и вышел к российским военнослужащим. «Босяк» провел с ним беседу и отправил пленного к сослуживцам в соседнее здание. Вслед за пленным зашел российский военнослужащий и убедил вооруженных противников сдаться.
«Противник понял, сложил оружие. Пацаны их всех “упаковали”. Ну и, соответственно, дальше, на следующий день, при выводе уже пленных, к сожалению (“Босяк” — ред.), попал под артобстрел. Получил ранения, после которых уже скончался», — добавил Джексон.
Минобороны 6 января сообщало о взятии российскими войсками под контроль города Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Освобождение Курахово создает для российской армии плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье-Донецк.