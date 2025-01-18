Российский военный в Курахово уговорил 13 солдат ВСУ сдаться

«Зашел к противнику на второй этаж, один. Вокруг него стояло 13 вооруженных солдат противника. Он в одиночку объяснил им, что у них нет выхода, они находятся в окружении, и что им лучше сложить оружие», — рассказал о подвиге своего подчиненного командир штурмовой роты с позывным «Джексон».