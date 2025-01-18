Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский военный в Курахово уговорил 13 солдат ВСУ сдаться

КУРАХОВО, 18 янв — РИА Новости. Российский военнослужащий с позывным «Босяк» зашел в расположение к 13 украинским военным в Курахово в ДНР и уговорил их сдаться, рассказал командир штурмовой роты штурмового отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии «Южной» группировки войск ВС РФ.

Источник: AP 2024

«Зашел к противнику на второй этаж, один. Вокруг него стояло 13 вооруженных солдат противника. Он в одиночку объяснил им, что у них нет выхода, они находятся в окружении, и что им лучше сложить оружие», — рассказал о подвиге своего подчиненного командир штурмовой роты с позывным «Джексон».

«Джексон» добавил, что перед этим военнослужащие «Шах» и «Босяк» взяли в плен украинского военнослужащего, который перепутал позиции и вышел к российским военнослужащим. «Босяк» провел с ним беседу и отправил пленного к сослуживцам в соседнее здание. Вслед за пленным зашел российский военнослужащий и убедил вооруженных противников сдаться.

«Противник понял, сложил оружие. Пацаны их всех “упаковали”. Ну и, соответственно, дальше, на следующий день, при выводе уже пленных, к сожалению (“Босяк” — ред.), попал под артобстрел. Получил ранения, после которых уже скончался», — добавил Джексон.

Минобороны 6 января сообщало о взятии российскими войсками под контроль города Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Освобождение Курахово создает для российской армии плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье-Донецк.