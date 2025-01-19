Над Крымом и Черным морем сбили 11 беспилотников

В ночь на 18 января, как сообщало оборонное ведомство, были сбиты 46 беспилотников над шестью регионами России. В их числе Брянская, Курская, Калужская, Тульская, Белгородская и Воронежская области. Губернатор Смоленской области Василий Анохин также писал о пяти сбитых БПЛА над регионом. В сводке Минобороны об этом сказано не было.