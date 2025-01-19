Российские войска подняли флаг России в Ясеновом, заявил Рогов

Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, по данным Минобороны РФ от 6 января, был полностью взят под контроль российских войск и освобожден от оккупации ВСУ.