Российские войска подняли флаг России в Ясеновом, заявил Рогов

Рогов 10 января сообщал, что ВС РФ вошли в Ясеновое, начались бои за его освобождение от оккупации ВСУ. Село находится северо-западнее уже освобожденного города Курахово.
«Наши воины подняли над селом Ясеновое триколор, заканчивается зачистка села от остатков украинских боевиков», — сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, российские войска продвинулись западнее села Ясеновое и вошли на окраины села Новоандреевка, окружив населенный пункт с трех сторон.
«Начались активные боевые действие за освобождение Новоандреевки», — подчеркнул Рогов.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, по данным Минобороны РФ от 6 января, был полностью взят под контроль российских войск и освобожден от оккупации ВСУ.