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Российские войска подняли флаг России в Ясеновом, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Российские войска подняли флаг РФ в селе Ясеновое на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: © РИА Новости

Рогов 10 января сообщал, что ВС РФ вошли в Ясеновое, начались бои за его освобождение от оккупации ВСУ. Село находится северо-западнее уже освобожденного города Курахово.

«Наши воины подняли над селом Ясеновое триколор, заканчивается зачистка села от остатков украинских боевиков», — сказал Рогов.

Кроме того, по его словам, российские войска продвинулись западнее села Ясеновое и вошли на окраины села Новоандреевка, окружив населенный пункт с трех сторон.

«Начались активные боевые действие за освобождение Новоандреевки», — подчеркнул Рогов.

Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, по данным Минобороны РФ от 6 января, был полностью взят под контроль российских войск и освобожден от оккупации ВСУ.