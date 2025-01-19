Боец ВС РФ в одиночку разбил диверсионную группу ВСУ

Младший сержант Вооруженных Сил Российской Федерации Илья Лукашов проявил героизм, организовав засаду и уничтожив диверсионно-разведывательную группу Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Во время несения боевого дежурства на наблюдательном посту, Лукашов заметил движение вражеской группы, направлявшейся к позициям российских войск, и немедленно доложил командиру.
Приняв решение о создании засады, младший сержант Лукашов скрытно переместился и подготовил место для стрельбы, эффективно используя рельеф местности для маскировки. Когда противник оказался в зоне огня, Илья начал обстрел, что привело к значительным потерям среди диверсантов. В течение нескольких минут вражеская группа понесла тяжелые потери, и оставшиеся бойцы в панике начали отступление, бросив раненых.
Ранее российский боец в зоне СВО уничтожил штурмовую группу ВСУ из шести человек, произошло это в окрестностях населенного пункта Глубокое в Харьковской области. ВС РФ, рискуя жизнью, подбежал и забросил мину в укрытие, где спрятались украинские штурмовики.