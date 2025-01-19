Боец ВС РФ в одиночку разбил диверсионную группу ВСУ

Приняв решение о создании засады, младший сержант Лукашов скрытно переместился и подготовил место для стрельбы, эффективно используя рельеф местности для маскировки. Когда противник оказался в зоне огня, Илья начал обстрел, что привело к значительным потерям среди диверсантов. В течение нескольких минут вражеская группа понесла тяжелые потери, и оставшиеся бойцы в панике начали отступление, бросив раненых.