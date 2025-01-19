Расчеты БПЛА группировки войск «Юг» уничтожили технику и личный состав ВСУ в ДНР

По данным ведомства, расчеты беспилотников в круглосуточном режиме наносят удары по личному составу и технике противника. В частности, на кураховском направлении СВО был обнаружен и уничтожен блиндаж с украинскими боевиками, а на северском направлении в ночное время был успешно уничтожен автомобиль ВСУ и сорвана ротация на позициях противника.