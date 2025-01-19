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Расчеты БПЛА группировки войск «Юг» уничтожили технику и личный состав ВСУ в ДНР

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Южной группировки войск уничтожили технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких направлениях специальной военной операции (СВО) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 января заявили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, расчеты беспилотников в круглосуточном режиме наносят удары по личному составу и технике противника. В частности, на кураховском направлении СВО был обнаружен и уничтожен блиндаж с украинскими боевиками, а на северском направлении в ночное время был успешно уничтожен автомобиль ВСУ и сорвана ротация на позициях противника.

Ранее, 17 января, снайперы Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили за ночь три БПЛА типа «Баба-яга» ВСУ и сорвали ротацию противника в районе огнеупорного комбината в населенном пункте Часов Яр ДНР. Благодаря работе ВС РФ такелажники ВСУ и ротационная смена не смогли осуществить мероприятия по замене и доставке боеприпасов и продовольствия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.