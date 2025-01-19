Российские войска подняли флаг Российской Федерации в селе Ясеновое на западе Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
10 января он отмечал, что Вооруженные силы РФ вошли в Ясеновое, и начались бои за его освобождение от оккупации украинских сил. Село расположено северо-западнее уже освобожденного города Курахово.
«Наши воины подняли над селом Ясеновое триколор, заканчивается зачистка села от остатков украинских боевиков», — заявил Рогов.
Он также добавил, что российские войска продвинулись западнее Ясенового и вошли на окраины села Новоандреевка, окружив населенный пункт с трех сторон.
Ранее стало известно, что российские военные вошли в населенный пункт Великая Новоселка на юге ДНР. При этом командование ВСУ так и не разрешило группировке украинской армии отступить.