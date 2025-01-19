Экипаж Су-34 ВКС России нанес удар по ВСУ в Курской области

По данным Минобороны от воскресенья, за сутки на этом направлении Украина потеряла более 210 военнослужащих, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, артиллерийское орудие и два миномета, а также склад боеприпасов и пункт управления БПЛА.