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Экипаж Су-34 ВКС России нанес удар по ВСУ в Курской области

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — сообщили в министерстве.

По данным Минобороны от воскресенья, за сутки на этом направлении Украина потеряла более 210 военнослужащих, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, артиллерийское орудие и два миномета, а также склад боеприпасов и пункт управления БПЛА.