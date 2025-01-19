«Уничтожены 13 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов», — сказал он «Интерфаксу».
Бигма также отметил, что российским военным при поддержке артиллерии, авиации, тяжелых огнеметных систем удалось занять более выгодные позиции. Кроме того, по его словам, было нанесено поражение живой силе и технике двух аэромобильных бригад и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая и Загрызово Харьковской области.
Помимо этого, начальник пресс-центра группировки войск «Запад» сообщил о двух сбитых расчетами противовоздушной обороны украинских беспилотниках.
Ранее, 16 января, Бигма заявил, что военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили три станции Starlink и 13 украинских пунктов БПЛА. Также он сообщил, что боевики ВСУ потеряли самоходную артиллерийскую установку M109 Paladin американского производства, самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика», гаубицу M777 производства США, британскую L119 и буксируемую гаубицу Д-30.
До этого, 15 января, в МО РФ сообщили, что расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 мотострелкового полка группировки войск «Запад» уничтожили боевую машину пехоты Bradley ВСУ, а также замаскированные опорные пункты и живую силу противника. Российские бойцы вскрыли замаскированные опорники, скопление живой силы противника и движение боевой машины пехоты Bradley украинской армии на позиции для ротации личного состава.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.