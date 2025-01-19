Военные группировки войск «Запад» уничтожили 13 пунктов управления дронами ВСУ

Бигма также отметил, что российским военным при поддержке артиллерии, авиации, тяжелых огнеметных систем удалось занять более выгодные позиции. Кроме того, по его словам, было нанесено поражение живой силе и технике двух аэромобильных бригад и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая и Загрызово Харьковской области.