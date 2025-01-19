Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российская группировка «Север» нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад, а также отразила две контратаки в курском приграничье, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.