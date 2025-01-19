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Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российская группировка «Север» нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад, а также отразила две контратаки в курском приграничье, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Суджа. Отражены две контратаки противника», — говорится в сводке.

Как отметили в ведомстве, оперативно-тактическая и армейская авиация вместе с артиллерией поразили живую силу и технику противника в районах 14 населенных пунктов Курской области, также пяти в Сумской области Украины.

ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.