Под Волгоградом проводили в последний путь бойца СВО Андрея Лебедева

19 января в Еланском районе Волгоградской области прощаются с военнослужащим Андреем Лебедевым, отдавшим свою жизнь в ходе специальной военной операции. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в благотворительном фонде помощи участникам СВО «Сердце Елани», защитник проявил отвагу и самоотверженность.
«Андрей не мог оставаться дома и подписал контракт. Уже 30 августа отправился на защиту нашей Родины. Службу проходил на Донецком направлении. Смелый, отважный, самоотверженный, бесстрашный воин, он навсегда останется в нашей памяти!» — говорится в сообщении фонда.
Сегодня в селе Морец состоялась церемония прощания с героем. Отпевание прошло в местном клубе, после чего бойца похоронили на родной земле.