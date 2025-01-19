Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом проводили в последний путь бойца СВО Андрея Лебедева

В Елани простились с защитником, погибшим в ходе спецоперации.

19 января в Еланском районе Волгоградской области прощаются с военнослужащим Андреем Лебедевым, отдавшим свою жизнь в ходе специальной военной операции. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в благотворительном фонде помощи участникам СВО «Сердце Елани», защитник проявил отвагу и самоотверженность.

«Андрей не мог оставаться дома и подписал контракт. Уже 30 августа отправился на защиту нашей Родины. Службу проходил на Донецком направлении. Смелый, отважный, самоотверженный, бесстрашный воин, он навсегда останется в нашей памяти!» — говорится в сообщении фонда.

Сегодня в селе Морец состоялась церемония прощания с героем. Отпевание прошло в местном клубе, после чего бойца похоронили на родной земле.