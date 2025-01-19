Под Волгоградом проводили в последний путь бойца СВО Андрея Лебедева

«Андрей не мог оставаться дома и подписал контракт. Уже 30 августа отправился на защиту нашей Родины. Службу проходил на Донецком направлении. Смелый, отважный, самоотверженный, бесстрашный воин, он навсегда останется в нашей памяти!» — говорится в сообщении фонда.