Солдат ВСУ сбежал из лагеря в Британии, чтобы попасть в Россию

«Перелез через забор. Заранее запаковал себе мешочек, который не пропускает влагу, запаковал гражданскую одежду, штаны, куртку. По форме перелез через забор и побежал. Благо был телефон на руках, у нас их не забирали… Посмотрел по GPS куда надо идти и пошел: через поля, пастбища, ночью — овец разгонять. Я переживал больше не за то, что меня догонят, а что выйдет какой-то фермер и застрелит меня за овцу какую-то», — рассказал он.