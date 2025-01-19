Солдат ВСУ сбежал из лагеря в Британии, чтобы попасть в Россию

Учебный лагерь НАТО, где был Валерий Федорович С., находился в нескольких десятках километров от ближайшего крупного города — британского Манчестера и был обнесен колючей проволокой.
«Перелез через забор. Заранее запаковал себе мешочек, который не пропускает влагу, запаковал гражданскую одежду, штаны, куртку. По форме перелез через забор и побежал. Благо был телефон на руках, у нас их не забирали… Посмотрел по GPS куда надо идти и пошел: через поля, пастбища, ночью — овец разгонять. Я переживал больше не за то, что меня догонят, а что выйдет какой-то фермер и застрелит меня за овцу какую-то», — рассказал он.
По его словам, уже в пути до Манчестера от инструкторов учебного лагеря начали приходить смс-сообщения о начале поисков сбежавшего бойца. Валерий отметил, что ему приходилось прятаться в кустах на обочине, когда по дороге проезжала военная техника. От Манчестера Валерий добрался до Лондона на электричке.
«Полетел через (турецкую — ред.) Анталию… потому что оттуда прямые рейсы в (московский аэропорт — ред.) “Шереметьево”. Прошел паспортный (контроль — ред.), собеседование и добрался домой», — рассказал он.
По его словам, его возвращению обрадовалась мать, которая очень испугалась, когда он попал в руки ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Киеве.
«Мать была рада, она даже не знала, когда я решился, так скажем, на побег. Она узнала, когда я до Лондона добрался. У нее камень с плеч. Она когда узнала, что меня забрал ТЦК, счастья особо не добавило. Когда убежал, воспряла», — пояснил он.
Валерий добавил, что решился убежать из учебного лагеря после месяца обучения, потому что «не хотел стрелять в живого человека» и хотел сохранить свою жизнь.
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