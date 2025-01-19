В Курской области сбили еще одну ракету ВСУ

Ранее сообщалось об уничтожении одной ракеты над территорией Курской области.
«Еще одна ракета ВСУ была сбита в Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО», — говорится в сообщении.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Еще одна ракета ВСУ сбита в небе над Курской областью, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Ранее сообщалось об уничтожении одной ракеты над территорией Курской области.
«Еще одна ракета ВСУ была сбита в Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО», — говорится в сообщении.