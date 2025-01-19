Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курской области сбили еще одну ракету ВСУ

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Еще одна ракета ВСУ сбита в небе над Курской областью, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось об уничтожении одной ракеты над территорией Курской области.

«Еще одна ракета ВСУ была сбита в Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО», — говорится в сообщении.