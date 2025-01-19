В Павлограде прогремел взрыв

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Павлограде в Днепропетровской области Украины прогремел взрыв, пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
«Сообщают о взрыве в Павлограде», — говорится в публикации.
В Днепропетровской области сейчас звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее в воскресенье издание Новости.LIVE сообщало о взрывах в Сумской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.