Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении 11 БПЛА над регионом

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в своем Telegram-канале.
Спустя семь минут Богомаз сообщил об уничтожении еще семи беспилотников над территорией региона.
«Еще семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — добавил он.
По его словам, в результате атаки пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее, 18 января, Богомаз сообщил об уничтожении БПЛА ВСУ в Брянской области. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Также в этот день Богомаз сообщил, что силы ПВО уничтожили еще два беспилотника над территорией Брянской области. Он уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет, на месте ведут работу экстренные службы.
До этого 18 января Богомаз заявил, что силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над регионом. Ранее Минобороны РФ сообщало о ликвидации семи БПЛА.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.