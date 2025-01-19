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Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении 11 БПЛА над регионом

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Брянской области. Об этом 19 января сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Источник: РИА "Новости"

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в своем Telegram-канале.

Спустя семь минут Богомаз сообщил об уничтожении еще семи беспилотников над территорией региона.

«Еще семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — добавил он.

По его словам, в результате атаки пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее, 18 января, Богомаз сообщил об уничтожении БПЛА ВСУ в Брянской области. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Также в этот день Богомаз сообщил, что силы ПВО уничтожили еще два беспилотника над территорией Брянской области. Он уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет, на месте ведут работу экстренные службы.

До этого 18 января Богомаз заявил, что силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над регионом. Ранее Минобороны РФ сообщало о ликвидации семи БПЛА.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.