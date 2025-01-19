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В Калужской области сбили два беспилотника ВСУ

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два беспилотника на территории Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Владислав Шапша.

Источник: © РИА Новости

«Силами ПВО сегодня ночью уничтожены два БПЛА. Один на окраине Калуги и один на территории Перемышльского района», — написал он в Telegram-канале.

Шапша добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.