В Калужской области сбили два беспилотника ВСУ

«Силами ПВО сегодня ночью уничтожены два БПЛА. Один на окраине Калуги и один на территории Перемышльского района», — написал он в Telegram-канале.
Шапша добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два беспилотника на территории Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Владислав Шапша.
«Силами ПВО сегодня ночью уничтожены два БПЛА. Один на окраине Калуги и один на территории Перемышльского района», — написал он в Telegram-канале.
Шапша добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.