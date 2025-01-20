Сырский подтвердил, что Украина не способна сбить «Орешник»

В конце декабря президент Владимир Путин говорил, что Россия может снова применить «Орешник», но не спешит с этим. По его словам, новый удар произойдет, если в случае зеркального ответа на действия Украины будет необходимость «применения более мощного оружия средней дальности», к которому относится и новая ракета. По его словам, у России есть системы «Орешник», но их немного, начато серийное производство.