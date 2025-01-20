Ричмонд
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Калужской областью сбили два БПЛА

Один из дронов был сбит на окраине города Калуга, а второй — в Перемышльском районе.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО сегодня ночью уничтожены два БПЛА», — написал Шапша.

Глава региона уточнил, что один из дронов был сбит на окраине города Калуга, а второй — в Перемышльском районе.

Шапша добавил, что по предварительной информации, никто не пострадал, и никаких повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано. В настоящее время на местах происшествий работают оперативные группы.

Ранее российские силы противовоздушной обороны сбили в течение минувшей ночи два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, которые пытались атаковать объекта на территории Брянской и Белгородской областей.