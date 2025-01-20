Baza: в Рязанской области произошли взрывы

В Рязанской области зафиксированы звуки взрывов, согласно сообщениям, опубликованным в Telegram-канале Baza.
Местные жители сообщают о том, что в районе слышны взрывы, и по предварительным данным, это может быть связано с атакой беспилотных летательных аппаратов.
На данный момент официальных подтверждений или комментариев по ситуации не поступало.
Ранее российские силы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, которые пытались атаковать объекта на территории Брянской и Белгородской областей.