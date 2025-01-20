Минобороны заявило об уничтожении блиндажа ВСУ на часовярском направлении

Как отметили в Минобороны, танкисты широко практикуют стрельбу с закрытых огневых позиций — это позволяет использовать танки, что снижает риск для личного состава. «Выполнив боевую задачу, экипаж спешно покидает огневую позицию и возвращается в тыловой район для восполнения боекомплекта и ожидания следующей цели», — добавили там.