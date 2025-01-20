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Минобороны заявило об уничтожении блиндажа ВСУ на часовярском направлении

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВ3 группировки войск «Юг» уничтожил блиндаж и замаскированное артиллерийское орудие Вооруженных сил Украины на часовярском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипаж танка Т-80БВ3 армейского корпуса несколькими выстрелами успешно уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие противника и находившийся рядом с ним блиндаж с расчетом», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, танкисты широко практикуют стрельбу с закрытых огневых позиций — это позволяет использовать танки, что снижает риск для личного состава. «Выполнив боевую задачу, экипаж спешно покидает огневую позицию и возвращается в тыловой район для восполнения боекомплекта и ожидания следующей цели», — добавили там.