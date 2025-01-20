Су-34 нанес удар по бронетехнике ВСУ в Курской области

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
«Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — сообщили в Минобороны.