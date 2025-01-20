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Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ми-28НМ армейской авиации сорвал ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что после удара экипаж выполнил противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек. «Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели», — отметили в ведомстве.