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Бойцы «Севера» активно применяют на квадроциклах ракетные комплексы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки «Север», освобождающие населенные пункты Курской области, активно используют противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), установленные на квадроциклах. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие группировки войск “Север” в ходе выполнения боевых задач в приграничном районе Курской области активно применяют противотанковые ракетные комплексы, установленные на квадроциклах. Данные легкие машины, оснащенные средствами огневого поражения, получили название “кочующих огневых точек”, — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, такая тактика отличается высокой мобильностью. «После успешного поражения целей военнослужащие быстро исчезают с поля боя, как и появились Как говорят бойцы, ПТРК не раз обращал противника в бегство.», — отметили там.