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В ДНР за неделю перехватили более ста украинских беспилотников

ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 137 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Источник: © РИА Новости

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы “Купол Донбасса” обнаружила и перехватила 137 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — говорится в сообщении.

Так, в Куйбышевском районе Донецка были подавлены три беспилотника самолетного типа без средств поражения и видеофиксации, которые предназначены для выявления систем ПВО. Еще один дрон-разведчик был перехвачен Кировском районе города недалеко от объекта водоснабжения.

Взрывотехниками УФСБ России по ДНР были отключены органы управления беспилотников и изъяты их составные части для дальнейшей утилизации.

Уточняется, что жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.

ФСБ