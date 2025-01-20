В ДНР за неделю перехватили более ста украинских беспилотников

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы “Купол Донбасса” обнаружила и перехватила 137 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — говорится в сообщении.
Так, в Куйбышевском районе Донецка были подавлены три беспилотника самолетного типа без средств поражения и видеофиксации, которые предназначены для выявления систем ПВО. Еще один дрон-разведчик был перехвачен Кировском районе города недалеко от объекта водоснабжения.
Взрывотехниками УФСБ России по ДНР были отключены органы управления беспилотников и изъяты их составные части для дальнейшей утилизации.
Уточняется, что жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.