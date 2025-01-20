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Уроженец Омской области погиб на СВО

В последний путь его проводят в понедельник, 20 января.

Источник: Reuters

В Омской области в понедельник, 20 января, проводят в последний путь жителя села Крайчиково Евгения Таратухина. Как сообщается в официальном аккаунте Колосовского района в социальной сети «ВКонтакте», прощание с погибшим в зоне проведения специальной военной операции Евгением Таратухиным состоится в 12.15 у кладбища в деревне Михайловка.

Каких-либо подробностей о том, чем занимался до ухода в зону СВО Евгений Таратухин, не сообщается.

Администрация района также выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее мы писали, что в зоне СВО погибла медсестра из Омской области.