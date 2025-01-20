Уроженец Омской области погиб на СВО

В Омской области в понедельник, 20 января, проводят в последний путь жителя села Крайчиково Евгения Таратухина. Как сообщается в официальном аккаунте Колосовского района в социальной сети «ВКонтакте», прощание с погибшим в зоне проведения специальной военной операции Евгением Таратухиным состоится в 12.15 у кладбища в деревне Михайловка.