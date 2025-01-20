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В Казани вновь введён план «Ковёр», аэропорт закрыт

В городе объявлена воздушная тревога.

В Казани вновь объявлена воздушная тревога. В городе были слышны сирены. Аэропорт временно не принимает рейсы.

О возможной атаке БПЛА стало известно ранним утром 20 января. В нескольких районах сработала сирена, а на телефоны жителей поступили предупреждающие сообщения от МЧС. Международный аэропорт им. Г. Тукая был закрыт по плану «Ковёр». Известно как минимум об одном самолёте, который не смог сесть в Казани. Речь идёт о борте, следовавшем из Ташкента.

Жители сообщают о мощных взрывах в воздухе из-за возможной работы ПВО. По предварительным данным, обломки дрона нашли в Кировском районе. На месте происшествия дежурят спецслужбы.