В Казани вновь введён план «Ковёр», аэропорт закрыт

В Казани вновь объявлена воздушная тревога. В городе были слышны сирены. Аэропорт временно не принимает рейсы.
О возможной атаке БПЛА стало известно ранним утром 20 января. В нескольких районах сработала сирена, а на телефоны жителей поступили предупреждающие сообщения от МЧС. Международный аэропорт им. Г. Тукая был закрыт по плану «Ковёр». Известно как минимум об одном самолёте, который не смог сесть в Казани. Речь идёт о борте, следовавшем из Ташкента.
Жители сообщают о мощных взрывах в воздухе из-за возможной работы ПВО. По предварительным данным, обломки дрона нашли в Кировском районе. На месте происшествия дежурят спецслужбы.