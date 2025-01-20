В Казани вновь введён план «Ковёр», аэропорт закрыт

О возможной атаке БПЛА стало известно ранним утром 20 января. В нескольких районах сработала сирена, а на телефоны жителей поступили предупреждающие сообщения от МЧС. Международный аэропорт им. Г. Тукая был закрыт по плану «Ковёр». Известно как минимум об одном самолёте, который не смог сесть в Казани. Речь идёт о борте, следовавшем из Ташкента.