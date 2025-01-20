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На российском предприятии после падения обломков беспилотника начался пожар

После того, как на предприятие на окраине Калуги упали обломки беспилотника, там начался пожар. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

«На окраине Калуги обломки БПЛА упали на территорию предприятия. Возникшее незначительное возгорание оперативно ликвидировано силами спасательных служб», — сообщил губернатор.

По его информации, всего за ночь над Калужской областью сбили шесть беспилотников, четыре из которых перехватили в Калуге и над Бабынинском районом. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В ночь на понедельник, 20 января, над Россией, по данным Минобороны, сбили 31 беспилотник. Больше всего — 14 летательных аппаратов — уничтожили над Брянской областью. Еще шесть дронов перехватили над Калужской областью, по три — над Белгородской и Курской областями, по два — над Рязанской и Орловской областями, еще один — над Татарстаном.

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