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«Жертв и разрушений нет»: Минниханов об атаке беспилотников на Казань

Сегодня утром была совершена попытка атаки украинских беспилотников на промышленные предприятия Татарстана. Как сообщили в пресс-службе Рустама Минниханова, был принят комплекс мер по защите, в результате все БПЛА обезврежены.

«Жертв и разрушений нет. Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий», — сообщили в пресс-службе Раиса.

После поступления первых сообщений Раис республики прибыл на место. Все предприятия работают в штатном режиме.