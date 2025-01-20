Украинские БПЛА попытались атаковать промышленные предприятия Татарстана

КАЗАНЬ, 20 янв — РИА Новости. Беспилотники атаковали промышленные предприятия Татарстана, все БПЛА обезврежены, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
«Сегодня утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении.
Минобороны РФ сообщило об одном сбитом над Татарстаном украинском беспилотнике.
Ранее мэрия Казани со ссылкой на МЧС предупредила горожан об опасности атаки БПЛА. Жители Казани в соцсетях сообщали о том, что слышали несколько громких хлопков. Также было опубликовано видео яркой вспышки над одним из районов города.
Росавиация ранее сообщила, что в понедельник утром для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта Казани.