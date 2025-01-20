В Казани ликвидируют последствия атаки украинских БПЛА

По информации пресс-службы главы республики, в понедельник утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. В результате все БПЛА обезврежены, жертв и разрушений нет.
«Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий. После поступления первых сообщений раис (глава) республики прибыл на место. Рустам Минниханов оперативно получает всю необходимую информацию. Все предприятия работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Минобороны РФ сообщило об одном сбитом над Татарстаном украинском беспилотнике. Ранее мэрия Казани со ссылкой на МЧС предупредила горожан об опасности атаки БПЛА. Жители Казани в соцсетях сообщали, что слышали несколько громких хлопков. Также было опубликовано видео яркой вспышки над одним из районов города. Росавиация ранее сообщила, что в понедельник утром для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта Казани.