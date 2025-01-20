«В течение прошедшей ночи наши доблестные защитники отразили очередную вражескую атаку. Силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью уничтожены четыре ракеты HIMARS и 14 БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших защитников», — написал он.
Глава Брянской области рассказал о последствиях ракетной атаки
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Четыре ракеты HIMARS и 14 БПЛА уничтожены за ночь в небе над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.