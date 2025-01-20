«Есть и хороший прилет в город районного значения Богодухов. Находится он на северо-западе от Харькова и является одним из пунктов концентрации сил и средств перед распределением на фронт», — сказал он.
По словам Лебедева, взрывы прогремели в 22:45 в районе бывшей воинской части на западе города. Там расположены склады, построенные еще при СССР, стрельбище, на котором тренируются военные, и огромная автостоянка, которая служит местом для обучения навыкам вождения бронетехники.
«После прилета местные жители слышали детонацию, а по направлению к взрыву выехало несколько скорых, в том числе военных», — добавил собеседник агентства.
Кроме того, как рассказал координатор подполья, накануне вечером и ночью удары наносились в Сумской области. На восточной окраине Сум удалось поразить место дислокации ВСУ, там ликвидированы примерно 18 военнослужащих и 30 получили ранения. Мощные взрывы с последующей детонацией прогремели и в городе Шостка. Целями были также полевой аэродром Михайловка, откуда запускают беспилотники, и железнодорожная станция Басы, где заметили артиллеристов с грузовиками и тяжелую технику.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.