Подполье сообщило об ударе по силам ВСУ в Харьковской области

Кроме того, как рассказал координатор подполья, накануне вечером и ночью удары наносились в Сумской области. На восточной окраине Сум удалось поразить место дислокации ВСУ, там ликвидированы примерно 18 военнослужащих и 30 получили ранения. Мощные взрывы с последующей детонацией прогремели и в городе Шостка. Целями были также полевой аэродром Михайловка, откуда запускают беспилотники, и железнодорожная станция Басы, где заметили артиллеристов с грузовиками и тяжелую технику.