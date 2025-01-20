Авиарейс Казань — Челябинск задержан из-за атаки беспилотников

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написано в телеграм-канале Росавиации.