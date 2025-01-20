Авиарейс Казань — Челябинск задержан из-за атаки беспилотников

В аэропорту Казани задерживается самолет до Челябинска. Ограничения могут быть связаны с угрозой атаки БПЛА, сообщает 74.ru.
По информации на онлайн-табло челябинского аэропорта, рейс ИН 1258 прибудет в южноуральскую столицу в 13:15 20 января, а не в 12:50, как предполагалось.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написано в телеграм-канале Росавиации.
Ранее сообщалось о серии атак БПЛА на промышленные предприятия Казани. Жертв и разрушений не было. Все беспилотники были обезврежены, сообщается в официальном сообществе «Город Казань».