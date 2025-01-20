Метшин об атаке БПЛА: «Самое правильное в такой ситуации — сохранять спокойствие»

«Очевидно, что целью таких атак, кроме повреждения промышленных предприятий, является распространение хаоса, паники. Поэтому самое правильное в такой ситуации — сохранять спокойствие, холодную голову, продолжать работать и созидать», — подчеркнул глава столицы РТ.
Мэр также отметил, что система противовоздушной обороны сработала, с ситуацией разбираются специалисты профильных ведомств.
«Оставим эту тему специалистам и профильным ведомствам, которые сообщат о своих результатах. С инцидентами разбираются соответствующие службы, федеральные, республиканские», — заключил Метшин.