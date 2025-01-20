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В Казани обломок беспилотника упал рядом с жилым домом

КАЗАНЬ, 20 янв — РИА Новости. Обломок упал рядом с домом на улице Можайского в Казани на фоне атаки БПЛА на Татарстан, упавшая деталь не взрывоопасная, сообщает мэрия города.

Источник: © РИА Новости

По информации пресс-службы главы Татарстана, в понедельник утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет.

«Рядом с домом (на улице Можайского — ред.) утром упал обломок. Спецслужбы провели проверку, угрозы жизни нет, деталь не взрывоопасная», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ сообщило в понедельник об одном сбитом над Татарстаном украинском беспилотнике.

Ранее мэрия Казани со ссылкой на МЧС предупредила горожан об опасности атаки БПЛА. Жители Казани в соцсетях сообщали о том, что слышали несколько громких хлопков. Также было опубликовано видео яркой вспышки над одним из районов города.

Росавиация ранее сообщила, что в понедельник утром для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта Казани.