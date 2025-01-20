В Казани обломок беспилотника упал рядом с жилым домом

По информации пресс-службы главы Татарстана, в понедельник утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет.
«Рядом с домом (на улице Можайского — ред.) утром упал обломок. Спецслужбы провели проверку, угрозы жизни нет, деталь не взрывоопасная», — говорится в сообщении.
Минобороны РФ сообщило в понедельник об одном сбитом над Татарстаном украинском беспилотнике.
Ранее мэрия Казани со ссылкой на МЧС предупредила горожан об опасности атаки БПЛА. Жители Казани в соцсетях сообщали о том, что слышали несколько громких хлопков. Также было опубликовано видео яркой вспышки над одним из районов города.
Росавиация ранее сообщила, что в понедельник утром для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта Казани.