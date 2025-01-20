Новоегоровку освободили подразделения группировки войск «Запад». Военнослужащие российской армии нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах трех населенных пунктов в ДНР.
В результате украинская армия потеряла до 400 солдат, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер M113 американского производства, три боевых бронемашины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, а также полевой склад боеприпасов.
Населенный пункт Шевченко был освобожден подразделениями группировки войск «Центр». В том числе ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, а также двух бригад национальной гвардии в районах шести населенных пунктов в ДНР.
При этом ВСУ потеряли до 545 солдат, два бронетранспортера M113 производства США, три автомобиля и 122-миллиметровую артиллерийскую установку «Гвоздика».
Ранее в этот день в УФСБ России по ДНР сообщили, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за неделю обнаружила и перехватила 137 украинских беспилотников над населенными пунктами Донецк и Макеевка. Уточняется, что одну из атак ВСУ сорвали вблизи объекта водоснабжения частного сектора в Кировском районе Донецка.
Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.