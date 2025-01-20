ВС РФ освободили населенные пункты Новоегоровка и Шевченко

Ранее в этот день в УФСБ России по ДНР сообщили, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за неделю обнаружила и перехватила 137 украинских беспилотников над населенными пунктами Донецк и Макеевка. Уточняется, что одну из атак ВСУ сорвали вблизи объекта водоснабжения частного сектора в Кировском районе Донецка.