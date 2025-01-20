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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Восток»

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли в зоне действия группировки войск «Восток» до 140 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Caesar, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Новый Комар, Богатырь Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и две самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции», — говорится в сообщении военного ведомства.