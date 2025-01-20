ВСУ потеряли за сутки до 140 военных от действий группировки «Восток»

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Новый Комар, Богатырь Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и две самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar производства Франции», — говорится в сообщении.