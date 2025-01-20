Главное из брифинга Минобороны 20 января 2025 года: последние новости на сегодня

Потери украинской стороны в живой силе за сутки составили порядка 400 человек. ВС РФ ликвидировали: боевую машину пехоты Bradley, бронетранспортер М113, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов.