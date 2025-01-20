Главное из брифинга Минобороны 20 января 2025 года: последние новости на сегодня

ВС России освободили два населенных пункта в ЛНР и ДНР
Военнослужащие группировки «Запад» взяли под контроль село Новоегоровку в Луганской Народной Республике.
Подразделения группировки войск «Центр» заняли село Шевченко в Донецкой Народной Республике.
Группировка «Север» продвинулась под Волчанском
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение мотопехотной бригаде ВСУ в районе города Волчанска Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Запад» достигли 400 человек
Подразделения «Западной» группировки нанесли поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Ивановка, Ямполь и Северск ДНР.
Потери украинской стороны в живой силе за сутки составили порядка 400 человек. ВС РФ ликвидировали: боевую машину пехоты Bradley, бронетранспортер М113, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов.
Группировка «Юг» заняла выгодные рубежи
Бойцы «Южной» группировки заняли более выгодные позиции, нанеся поражение шести бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Дачное, Федоровка, Подольское, Николаевка и Майское ДНР.
Потери ВСУ за сутки в зоне действия группировки «Юг»: более 200 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль, четыре склада боеприпасов.
Бойцы группировки «Центр» подавили оборону противника
Подразделения «Центральной» группировки нанесли поражение шести бригадам ВСУ и двум бригадам нацгвардии Украины в районах шести населенных пунктов ДНР.
Противник потерял до 545 военнослужащих, два бронетранспортера М113, три автомобиля и 122-мм САУ «Гвоздика».
Группировка «Восток» продвигается в ДНР и Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли удар по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Константинополь, Новый Комар, Богатырь ДНР, а также Гуляйполе и Новодаровка Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки в живой силе составили порядка 140 человек. Также российские военнослужащие уничтожили танк, боевую бронированную машину, автомобиль и две САУ Caesar.
Бойцы «Днепра» продвинулись в Херсонской и Запорожской областях
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Токаревка, Антоновка, Дарьевка Херсонской области и Каменское Запорожской области.
«Противник потерял до 65 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 152 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, цехам производства, местам сборки и хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.
Средства ПВО сбили 86 БПЛА самолетного типа, управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.