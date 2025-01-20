Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до десяти

«Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до десяти», — написал он.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, один снаряд разорвался рядом с больницей — там пострадал хирургический корпус. Кроме того, получили повреждения два жилых дома, Дворец культуры, коммунальное предприятие, сгорели два автомобиля.
По информации управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с 08:05 по 09:55 украинские войска трижды открывали огонь по Никитовскому и Центрально-городскому районам Горловки, выпустив в общей сложности шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.