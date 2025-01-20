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Участникам СВО из Самары выдали первые бесплатные земельные участки

В Красноглинском районе Самары предоставили 52 земельных участка участникам СВО и их семьям.

Источник: администрация Самары

В Самаре участникам СВО и их семьям начали выдавать бесплатные земельные участки. 52 заявителя получили участки в поселке Ясная поляна Красноглинского района, рассказали в городской администрации.

— Самарская область и Самара — один из первых регионов России, в котором эта мера поддержки реализована на практике, — рассказал мэр города Иван Носков и уточнил, что по инициативе губернатора вместо участка можно получить выплату 250 тысяч рублей.

В Самаре бесплатные участки могут получить участники СВО, которые имеют звание Героя России, отмеченные Орденом мужества и другими наградами за заслуги в ходе спецоперации. Также льготу могут получить семьи погибших участников СВО, посмертно удостоенных наград.

Сейчас в реестре на данную меру поддержки находится более 40 заявителей, все они получат участки по очереди, в зависимости от даты подачи заявления.

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