В Пермском крае простились с погибшим участником СВО Игорем Шумковым

Церемония прощания с бойцом состоялась 20 января. Об этом сообщила администрация муниципалитета на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Игорь Шумков родился 16 июля 1981 года. Детство и юность он провел в селе Усть-Игум. После окончания школы учился в ПУ № 7 в Александровске по специальности электрогазосварщик, получил права на управление трактором.
Срочную военную службу проходил в пограничных войсках. После армии мужчина работал кинологом в органах внутренних дел. В сентябре 2022 года Игорь был призван по мобилизации на военную службу. Погиб на СВО 26 декабря 2024 года.
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден медалями «За отвагу», «Участнику специальной военной операции» и медалью «Наше дело правое». Администрация Александровского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего бойца.