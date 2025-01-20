В Туве после избиения военных завели уголовное дело

Ранее пресс-служба правительства Тувы сообщала, что власти региона взяли под контроль расследование жестокого обращения с контрактниками в военной части № 55115, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО. Инцидент попал на видео и распространился в социальных сетях.