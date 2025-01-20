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В Туве после избиения военных завели уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 20 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после избиения контрактников в военной части в Туве, следователи устанавливают других возможных пострадавших, сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

Ранее пресс-служба правительства Тувы сообщала, что власти региона взяли под контроль расследование жестокого обращения с контрактниками в военной части № 55115, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО. Инцидент попал на видео и распространился в социальных сетях.

«Уголовное дело возбуждено. Подозреваемый установлен. Следствие выявляет все обстоятельства, в том числе лиц, возможно, ранее пострадавших от противоправных действий сотрудника военной полиции, ставшего “героем” видео», — написал Ховалыг в своем Telegram-канале по итогам встречи с руководителем военного следственного отдела СК РФ по Абаканскому гарнизону Аркадием Ултургашевым.

расследование
Интернет