В Туве после избиения военных завели уголовное дело

Ранее пресс-служба правительства Тувы сообщала, что власти региона взяли под контроль расследование жестокого обращения с контрактниками в военной части № 55115, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО. Инцидент попал на видео и распространился в социальных сетях.
«Уголовное дело возбуждено. Подозреваемый установлен. Следствие выявляет все обстоятельства, в том числе лиц, возможно, ранее пострадавших от противоправных действий сотрудника военной полиции, ставшего “героем” видео», — написал Ховалыг в своем Telegram-канале по итогам встречи с руководителем военного следственного отдела СК РФ по Абаканскому гарнизону Аркадием Ултургашевым.