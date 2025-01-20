Уголовное дело возбуждено после обстрела ВСУ херсонского села Бехтеры

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (“Покушение на убийство двух и более лиц”), ст. 167 УК РФ (“Умышленное повреждение имущества”)», — говорится в сообщении.
Установлено, что в результате массированного обстрела двумя кассетными боеприпасами вблизи школы ранения получили в том числе четверо детей.
Лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются, добавили в СК.
ВСУ атаковали село Бехтеры Херсонской области ранее в этот день, уточнялось, что удар пришелся по территории, которая прилегает к школе. В результате погибли два человека, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них девочка 2008 года рождения.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.