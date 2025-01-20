Уголовное дело возбуждено после обстрела ВСУ херсонского села Бехтеры

ВСУ атаковали село Бехтеры Херсонской области ранее в этот день, уточнялось, что удар пришелся по территории, которая прилегает к школе. В результате погибли два человека, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них девочка 2008 года рождения.