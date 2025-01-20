Удар «Искандера» уничтожил командный пункт танкистов 41-й мехбригады ВСУ

Данное соединение уже не в первый раз становится объектом подобных ракетных атак. Так, в ноябре прошлого года в районе поселка Иволжанское все той же Сумской области было накрыт склад с боеприпасами, а также 12 бронированных машин, 2 грузовых автомобиля и 2 единицы транспортных средств повышенной проходимости. Нанесены потери в живой силе.