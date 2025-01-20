Удар «Искандера» уничтожил командный пункт танкистов 41-й мехбригады ВСУ

По противнику была применена ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер», которая точно поразила объект ВСУ. В Telegram-канале «Изнанка» размещено видео удара. Как сообщается, потеряно пять единиц автомобильной техники и шестьдесят человек личного состава.
Данное соединение уже не в первый раз становится объектом подобных ракетных атак. Так, в ноябре прошлого года в районе поселка Иволжанское все той же Сумской области было накрыт склад с боеприпасами, а также 12 бронированных машин, 2 грузовых автомобиля и 2 единицы транспортных средств повышенной проходимости. Нанесены потери в живой силе.
Возле населенного пункта Юнаковка «Искандером» поражен батальон беспилотных летальных аппаратов этой бригады. Противник лишился большого количества боевиков и 4 пусковых установок БПЛА контейнерного типа, 23 автомобилей, 7 бронемашин.
Потом по этим же целям отработал «Смерч», уничтожив 5 транспортных средств и 2 бронеавтомобиля.