Минобороны показало видео уничтожения Т-64 ВСУ серией ударов FPV-дронов

Танк поразили серией прямых ударов расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Запад».
На кадрах объективного контроля наблюдаются точные попадания беспилотников, а также возгорание танка противника.
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало видео уничтожения танка Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.
Танк поразили серией прямых ударов расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Запад».
На кадрах объективного контроля наблюдаются точные попадания беспилотников, а также возгорание танка противника.