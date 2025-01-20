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Минобороны показало видео уничтожения Т-64 ВСУ серией ударов FPV-дронов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало видео уничтожения танка Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Танк поразили серией прямых ударов расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Запад».

На кадрах объективного контроля наблюдаются точные попадания беспилотников, а также возгорание танка противника.