Ка-52М нанес удар по бронетехнике ВСУ в Курской области

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Вертолет Ка-52М нанес удар авиационными ракетами по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам, переданным авиационным наводчиком, и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ.
После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, отстрелив тепловые ловушки, предотвращающие попадание ракет ПЗРК противника. «Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ», — отметили в Минобороны.