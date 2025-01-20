Число пострадавших при обстреле села под Херсоном выросло до 25 человек

«Среди раненых три человека находятся в очень тяжелом состоянии, в том числе — девочка 2008 года рождения. Тяжелораненых готовят к отправке в медучреждения Крыма», — написал господин Сальдо в своем Telegram-канале. Губернатор рассказал, что Бехтеры усеяны неразорвавшимися снарядами. Специалисты проводят разминирование.