Скончался от ран: в Севастополе простились с героем спецоперации

«Дмитрий Юрьевич родился и вырос в Севастополе, окончил школу № 31. После школы был призван на срочную военную службу, которую проходил в одной из воинских частей в Севастополе. После службы он подписал контракт и остался служить в воинской части на профессиональной основе», — написал губернатор.
После увольнения в запас Дмитрий Назаров работал в строительной сфере, устроился в свою воинскую часть гражданским специалистом.
«После начала специальной военной операции в рамках частичной мобилизации Дмитрий Юрьевич был призван в ряды Вооруженных Сил России, прошел подготовку и был направлен в зону боевых действий. Он воевал отважно и профессионально, умело применяя свой служебный и жизненный опыт».
Боец не раз выполнял ответственные задачи, порученные ему командованием, и пользовался большим авторитетом среди товарищей.
«Дмитрий Юрьевич Назаров скончался в госпитале от ран, полученных в бою на Кураховском направлении. Будем помнить нашего героя!», — заключил губернатор.