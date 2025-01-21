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Скончался от ран: в Севастополе простились с героем спецоперации

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции, путь сержанта Дмитрия Назарова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Дмитрий Юрьевич родился и вырос в Севастополе, окончил школу № 31. После школы был призван на срочную военную службу, которую проходил в одной из воинских частей в Севастополе. После службы он подписал контракт и остался служить в воинской части на профессиональной основе», — написал губернатор.

После увольнения в запас Дмитрий Назаров работал в строительной сфере, устроился в свою воинскую часть гражданским специалистом.

«После начала специальной военной операции в рамках частичной мобилизации Дмитрий Юрьевич был призван в ряды Вооруженных Сил России, прошел подготовку и был направлен в зону боевых действий. Он воевал отважно и профессионально, умело применяя свой служебный и жизненный опыт».

добавил Развожаев

Боец не раз выполнял ответственные задачи, порученные ему командованием, и пользовался большим авторитетом среди товарищей.

«Дмитрий Юрьевич Назаров скончался в госпитале от ран, полученных в бою на Кураховском направлении. Будем помнить нашего героя!», — заключил губернатор.