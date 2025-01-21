Скончался от ран: в Севастополе простились с героем спецоперации

«Дмитрий Юрьевич родился и вырос в Севастополе, окончил школу № 31. После школы был призван на срочную военную службу, которую проходил в одной из воинских частей в Севастополе. После службы он подписал контракт и остался служить в воинской части на профессиональной основе», — написал губернатор.